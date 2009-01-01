Масштабный потоп в Чили, 4 миллиона жителей без воды, есть жертвы: опубликованы фото и видео

Из-за разрушенных дорог заблокированными в горных селах оказались почти пять тысяч человек.

Reuters

В центральной части Чили в результате сильных дождей погибли не менее четырёх человек и еще семь числятся пропавшими без вести.

Из-за разрушенных дорог заблокированными в горных селах оказались почти пять тысяч человек. Еще четыре миллиона чилийцев остались без питьевой воды. Власти распорядились перекрыть водоснабжение, поскольку оползни привели к загрязнению резервуара возле столицы Сантьяго.

Пока не сойдет вода, в стране не будут работать школы.

Ливни спровоцировали оползни в реку Майпо, откуда поступает вода в большинство домов в Сантьяго.

#SanJosedeMaipo: Evacuación de turistas y mascotas por parte de Carabineros en Puente San Alfonso. pic.twitter.com/hQ8iXH6pJR — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 26 лютого 2017 р.

Из-за загрязнения реки прекращена подача воды более чем в 1,4 млн домов в столице страны. Местные власти организовали пункты водоснабжения, пишет Russian.rt.com

"Мы пока не знаем, когда будет возобновлена подача питьевой воды. Из-за того что Майпо всё ещё загрязнена, мы не можем гарантировать восстановление службы", — заявил представитель властей.

Carabineros continúa recorrido aéreo por Ruta G-25, sector San Gabriel, para observar puntos críticos y coordinar ayuda a comunidad afectada pic.twitter.com/deEpTRmBh1 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) 26 лютого 2017 р.

Напмоним, в январе сообщалось о том, что в Чили в результате крупного природного пожара сгорели не менее сотни домов. Пострадали, по меньшей мере, 19 человек.

Видео: ТСН