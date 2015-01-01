Масштабный пожар в Чили: огнем уничтожены 100 домов, 19 пострадавших, опубликованы фото и видео

Почти 50 тысяч домов остались без электричества. О жертвах не сообщается.
Ранее чилийское МВД объявило "красный" уровень опасности в связи с крупным природным пожаром рядом с туристическим городом и крупным морским портом Вальпараисо.
Около 200 человек были эвакуированы, почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо, сообщает телеканал Caracol TV.
Распространению пожара способствуют жара и сильный ветер. В его тушении задействованы 49 единиц пожарной техники и десять самолетов. Президент страны Мишель Бачелет уже выразил в Тwitter соболезнования пострадавшим в стихии.
Protocolos de emergencia se encuentran activados en incendio que afecta a comuna de Valparaíso. Mi solidaridad con las personas afectadas.— Michelle Bachelet (@mbachelet) 2 січня 2017 р.
К очагу возгорания стянуты пожарные расчеты из пяти ближайших городов. В тушении пожара также задействованы военные и спецтехника, в том числе вертолет и самолет. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.
Судя по фотографиям, опубликованных Reuters, можно увидеть масштабы пожара — дома полностью уничтожены огнем, а местные жители спасают свои пожитки и животных.
Также сообщается, что пожар частично локализован.
Напомним, в декабре 2016 года в ночном клубе американского Окленда штата Калифорния, по крайней мере 9 человек погибли и 25 человек считаются пропавшими без вести в результате пожара.
видео: Caracol TV.