Масштабный пожар в Чили: огнем уничтожены 100 домов, 19 пострадавших, опубликованы фото и видео

Почти 50 тысяч домов остались без электричества. О жертвах не сообщается.

Люди спасали пожитки и своих любимцев. Reuters

В северной части Чили в результате крупного природного пожара сгорели не менее сотни домов. Пострадали, по меньшей мере, 19 человек. О жертвах не сообщается.

Ранее чилийское МВД объявило "красный" уровень опасности в связи с крупным природным пожаром рядом с туристическим городом и крупным морским портом Вальпараисо.

Около 200 человек были эвакуированы, почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо, сообщает телеканал Caracol TV.

Распространению пожара способствуют жара и сильный ветер. В его тушении задействованы 49 единиц пожарной техники и десять самолетов. Президент страны Мишель Бачелет уже выразил в Тwitter соболезнования пострадавшим в стихии.

Protocolos de emergencia se encuentran activados en incendio que afecta a comuna de Valparaíso. Mi solidaridad con las personas afectadas. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 2 січня 2017 р.

К очагу возгорания стянуты пожарные расчеты из пяти ближайших городов. В тушении пожара также задействованы военные и спецтехника, в том числе вертолет и самолет. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.

Судя по фотографиям, опубликованных Reuters, можно увидеть масштабы пожара — дома полностью уничтожены огнем, а местные жители спасают свои пожитки и животных.

Также сообщается, что пожар частично локализован.

Напомним, в декабре 2016 года в ночном клубе американского Окленда штата Калифорния, по крайней мере 9 человек погибли и 25 человек считаются пропавшими без вести в результате пожара.

видео: Caracol TV.