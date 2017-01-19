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Масштабный пожар в Тегеране, погибли 30 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии

Сегодня, 12:25
Тегеран, пожар, жертвы < >
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1 / 8 (tasnimnews.com)

Чиновники заявили, что под завалами оказались от 50 до 100 человек. 

Тегеран, пожар, жертвы
tasnimnews.com
В столице Ирана городе Тегеран, по меньшей мере, 30 пожарных погибли после того, как высотное коммерческое здание обрушилось в результате сильного пожара.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Сообщается, что 17-этажное здание, которое было построено в 60-х годах и нам тот момент было самое высокое в городе, обрушилось после того, как огонь охватил верхние этажи.  

Обрушению предшествовало возгорание, с которым на протяжении нескольких часов боролись подразделения пожарных.

 

Чиновники заявили, что под завалами оказались от 50 до 100 человек. 

 

Напомним, снежная лавина накрыла отель в Италии, погибли 30 человек.

фото; видео: tasnimnews.com

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Тегеран, здание, пожар, гибель, пожарные
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