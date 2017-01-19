Масштабный пожар в Тегеране, погибли 30 человек, опубликованы фото и видео с места трагедии

Чиновники заявили, что под завалами оказались от 50 до 100 человек.
Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.
Сообщается, что 17-этажное здание, которое было построено в 60-х годах и нам тот момент было самое высокое в городе, обрушилось после того, как огонь охватил верхние этажи.
Обрушению предшествовало возгорание, с которым на протяжении нескольких часов боролись подразделения пожарных.
لحظه فروریختن ساختمان #پلاسکو در #تهران pic.twitter.com/MfhuYtxMLb— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 19 января 2017 г.
Чиновники заявили, что под завалами оказались от 50 до 100 человек.
لحظه فروریختن ساختمان #پلاسکو از نمایی بسیار نزدیک pic.twitter.com/scWv5xS8Ih— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 19 января 2017 г.
Напомним, снежная лавина накрыла отель в Италии, погибли 30 человек.
фото; видео: tasnimnews.com