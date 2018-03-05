Мать диверсанта Агеева просит Трампа и Путина помочь в обмене пленных украинцев на российских солдат

Российского президента просят посодействовать в решении вопроса по обмену пленными.

Виктор Агеев с матерью, иллюстрация. novayagazeta.ru

Мать задержанного под Луганском российского военного Виктора Агеева обратилась к президентам России и США Владимиру Путину Дональду Трампу, а также руководителям стран-участниц "нормандской четверки" — Германии и Франции — содействовать в ускорении переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я снова обращаюсь к Вам! Откликнитесь, пожалуйста, на мое обращение и посодействуйте в решении вопроса по обмену пленными. Ведь, насколько я знаю, второй раунд обмена уже готовится и может произойти в ближайшее время. Наши дети должны вернуться домой", — говорится в обращении.

"Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора", — говорит Светлана Агеева, пишет Новая газета.

Как известно, в январе 2018 года украинский суд приговорил 22-летнего Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы по обвинению в террористической деятельности. Гражданин России был задержан украинскими военными в районе села Желобок в Луганской области в июне 2017 года. На суде россиянин заявил, что служил в "ЛНР" в качестве добровольца.

Также напомним суд Чечни приговорил Клыха к 20 годам заключения в колонии строгого режима за якобы участие в войне в Чечне в 1994-95 годах.

Кроме того, в России снова продлили арест украинцу Павлу Грибу, похищенному ФСБ в Беларуси