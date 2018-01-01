"Матч покажут фанатам в аду". Скандальный Юрий Лоза "разнес" игру России против Испании

Автор незабвенных строк "Жизнь повернулась спиной к пивной" и "А из соседского клозета ну такая вонь" не смог "пройти мимо" свежих новостей с российского мундиаля.

Юрий Лоза Фото: newsader.com

После сенсационного вчерашнего выигрыша , одержанного сборной России в матче против сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу, известный скандальным нравом автор-исполнитель песен Юрий Лоза в жесткой форме раскритиковал игру россиян.

"Будет еще много отзывов по поводу этого матча. Я уже прочитал в интернете, что такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не бьет по воротам, выиграть, но это футбол", − цитирует музыканта портал "Чемпионат".

По мнению Лозы, победы и прохода в ¼ финала куда больше заслуживали испанцы, а итоговый триумф россиян сложно объяснить иначе, кроме как слияняем сверхъестественных факторов и "вмешательства свыше".

"Команда должна работать как единый организм. Это не те испанцы, которых мы боялись. И даже эти испанцы должны были у нас выиграть, они атаковали наши ворота, но, видимо, земля помогает. Видимо, мы болели и молились больше", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что родственника Юрия Лозы загрызли бродячие собаки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram