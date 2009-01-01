Медведев пожаловался на "увековечивание" антироссийских санкций при Трампе

Премьер РФ назвал президента США Дональда Трампа "доброжелательным человеком".

Дмитрий Медведев Reuters

При президенте США Дональде Трампе происходит "увековечивание" американских санкций против Российской Федерации

Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил по итогам 12-го Восточноазиатского саммита в Маниле (Филиппины), сообщает УНИАН.

При этом он назвал президента США Дональда Трампа "доброжелательным человеком".

"Я впервые встретился на таком мероприятии с действующим президентом Соединённых Штатов Америки. У нас было общение в ходе ужина, который давали в честь 50-летия АСЕАН. Поскольку президент Дональд Трамп сидел практически рядом со мной, мы могли пообщаться", — сказал Медведев.

По его словам, общее впечатление совпадает с тем, что недавно сказал Владимир Путин на эту тему.

"Он (Трамп) открытый, доброжелательный человек, с которым можно комфортно говорить на самые разные темы. В том числе мы вспоминали историю наших отношений с США, Вторую мировую войну и некоторые другие моменты. Само по себе это неплохо", — считает Медведев.

При этом он посетовал, что, несмотря на наличие контактов, отношения деградируют день ото дня. "Они находятся в самой низкой точке за последние десятилетия. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Я неплохо помню ситуацию, которая была в наших отношениях в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Я, откровенно сказать, не уверен, что тогда наши отношения были хуже. Не было, например, законов, которые называются законами о распространении санкций на государства, являющиеся врагами США. А сейчас такой закон действует. С недвусмысленной терминологией", — сказал Медведев.

По его словам, с одной стороны, США призывают Россию к активному взаимодействию в борьбе с терроризмом или по разрешению ситуации на Корейском полуострове, а с другой — такими решениями объявляют "своими оппонентами, а по сути — врагами".

"Если говорить о новом пакете санкций, то вы, наверное, знаете, что сам по себе этот закон не создаёт принципиально новых правил, но он кодифицирует исполнительные указы администрации США. И если до этого закона все эти решения, все эти санкции можно было отменить актом президента, то сейчас для этого требуется решение Конгресса. Это означает, что, по сути, происходит увековечивание всех этих решений. Если хотите, здесь можно провести параллель с поправкой Джексона — Вэника", — сказал Медведев.

По его словам, этот закон гораздо шире, чем поправка Джексона – Вэника, поскольку для отмены этих решений потребуется новый закон.

"Более того, даже отложение действия этих правил требует гораздо более сложной процедуры… Это означает, что, по сути, наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий. Другие люди уже будут управлять нашими странами, а отношения будут вот в таком состоянии. Поэтому мы считаем, что это очень плохо", — завил российский премьер.

При этом Медведев заверил, что в России "к различного рода ограничениям готовы". "Во-первых, потому что они появились не сегодня, во-вторых, потому что наша экономика адаптировалась к условиям жизни как в ситуации с общеэкономическим кризисом, так и с учётом тех ограничений, которые ввели в отношении российской экономики США. Поэтому принципиально нового ничего не произойдёт", — сказал он.

Напомним, ранее экс-посол США объяснил, почему санкции против России — это надолго.