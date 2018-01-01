Мелания Трамп впервые высказалась о секс-скандале с участием Дональда Трампа

Первая леди попросила общественность подумать о ее сыне.

Мелания Трамп попросила сплетников подумать о ее сыне фото: EPA/UPG

Представитель супруги президента США Стефани Гришэм заявила, что Мелания Трамп после выхода в эфир откровенного интервью порнозвезды Сторми Дэниэлс в программе 60 Minutes попросила не травмировать ее сына, 12-летнего Беррона Трампа.

"Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях", - сообщила Гришэм в Twitter.

По словам спикера, Мелания с сыном находится на семейном курортном отеле Mar-a-Lago во Флориде, где их и застало известие о секс-скандале. Дональд Трамп сначала находился с семьей, однако позже уехал в Вашингтон.

Фото: скрин Twitter/Стефани Гришэм

Напомним, порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала о своих отношениях с Трампом, которые произошли в 2006 году, когда у него с Меланией родился сын. Она заявила, что не обещала любовнику держать их связь в секрете, однако позже за внушительную сумму решила продать известному таблоиду.

Ранее о сексуальных отношениях с президентом США в тот период, когда он уже был женат на Мелании, заявила модель Карен Макдугал.