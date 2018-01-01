Мелания Трамп впервые высказалась о секс-скандале с участием Дональда Трампа

Первая леди попросила общественность подумать о ее сыне.
"Я знаю, что средства массовой информации спекулируют, используя сплетни, но хотела бы напомнить всем этим людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях", - сообщила Гришэм в Twitter.
По словам спикера, Мелания с сыном находится на семейном курортном отеле Mar-a-Lago во Флориде, где их и застало известие о секс-скандале. Дональд Трамп сначала находился с семьей, однако позже уехал в Вашингтон.
Напомним, порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала о своих отношениях с Трампом, которые произошли в 2006 году, когда у него с Меланией родился сын. Она заявила, что не обещала любовнику держать их связь в секрете, однако позже за внушительную сумму решила продать известному таблоиду.
Ранее о сексуальных отношениях с президентом США в тот период, когда он уже был женат на Мелании, заявила модель Карен Макдугал.