Мемориал Немцова в Москве зачистили, дежурных задержали — активисты

Митюшкина написала, что мемориал восстанавливается.

Мемориал на мосту Немцова зачищен. twitter.com/tuha_m

В ночь на 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве зачистили мемориал российского оппозиционера Бориса Немцова.

Об этом сообщила исполнительный директор движения "Солидарность" Надежда Митюшкина на странице в Twitter.

"Мемориал на мосту Немцова зачищен. Дежурные задержаны. Осталось несколько ведер с цветами", — написала она.

По информации активистов, перед задержанием к мемориалу подъехали четыре полицейских машины. Сразу за ними подъехали семь машин "Гормоста", и с моста были вывезены цветы и портреты. Цветов было очень много, так как 26 февраля на мост приходили участники шествия памяти Немцова и приносили туда цветы, пишет ОВД-Инфо.

Мемориал на мосту Немцова зачищен. Дежурные задержаны. Осталось несколько ведер с цветами.

— Надежда Митюшкина (@tuha_m) 27 лютого 2017 р.

Позже Митюшкина сообщила, что дежурных отпустили из полиции, добавив, что мемориал восстанавливается.

Сейчас. Немцов мост. Мемориал восстанавливается. Спасибо Роман Петрищев (Roman Petrischev) за фотографии. — Надежда Митюшкина (@tuha_m) 27 лютого 2017 р.

Как известно, 26 февраля, в Москве тысячи россиян пришли на Марш памяти российского политика Бориса Немцова, в отдельной колонне прошли россияне, выступающие против репрессий в отношении граждан Украины.

Напомним, 27 февраля 2015 года Немцов был застрелен четырьмя выстрелами в спину в районе Кремля в Москве. По обвинению в его убийстве арестованы пятеро уроженцев Чечни.