Мэр Брюсселя потроллил Неймара фотожабой после победы Бельгии над Бразилией

Выходка чиновника вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Неймара признали самым падающим игроком ЧМ-2018 Reuters

Мэр Брюсселя Филипп Клозе стал фигурантом курьезного скандала после неожиданной победы сборной Бельгии над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2018.

Клозе на своей странице в Twitter затроллил форварда "селесао" Неймара, на которого писает мальчик. Это сообщение он посвятил победе Бельгии над бразильцами.

Действительно, нечего добавить.

Выходка Клозе вызвала интересную реакцию - многие осудили политика за "клоунаду" и оскорбление. Однако многие также поддержали мэра Брюсселя.





Кроме того, над Неймаром решили пошутить и некоторые болельщики бельгийской команды.

Фанаты "дьяволов" устроили акцию, которая включает в себя то, что каждый должен выпить чего-то алкогольного тогда, когда Неймар оказывается на газоне. Отметим, что нападающий запомнился на этом Мундиале не только прическами, но и симуляциями. В общей сложности лежа на газоне, он провел 14 минут.

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Напомним, Бельгия победила Бразилию и вышла в 1/2 финала ЧМ-2018.

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