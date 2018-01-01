Меркель назвала Донбасс и Крым основанием для увеличения оборонного бюджета Германии

Глава немецкого правительства считает, что вызовы для НАТО изменились.

Меркель отмечает, что перед Альянсом появились новые вызовы Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала аннексию Россией Крыма и войну на Востоке Украины, объясняя необходимость увеличения Германией расходов на оборону.

"Вызовы, стоящие перед НАТО, радикально изменились в последние годы", - цитирует еврочиновника DW.

По словам канцлера Германии, после аннексии Россией Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины, для НАТО важно "сфокусироваться на защите Альянса".

"Для этого необходимо провести определенные мероприятия, например, путем присутствия в странах Центральной и Восточной Европы", - заявила Меркель.

При этом она отметила, что, хотя НАТО показали "готовность защищать нас", необходимо работать над хорошими отношениями с Россией.

"Конечно мы хотим иметь ответственные отношения с Россией. Поэтому мы будем продолжать вести перговоры в Совете Россия-НАТО", - пояснила она.

Напомним, Меркель обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он не придерживается правил "человечности" политикой своей страны в отношении нелегальных мигрантов.

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