Меркель об отравлении экс-шпиона Скрипаля: "Россия должна дать ответы на вопросы"

Глава немецкого правительства поддержала требования Великобритании.

Ангела Меркель потребовала от России объяснений в связи с отравлением экс-шпиона Скрипаля Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель серьезно отнеслась к требованию Великобритании о разъяснении ситуации с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии со стороны России.

Эту тему она обсудила по телефону с премьером Великобритании Терезой Мэй, сообщает пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт, передает DW.

Немецкий лидер подчеркнула, что Россия обязана "предоставить быстрые ответы на оправданные вопросы правительства Великобритании и выполнить требование полного и немедленного раскрытия информации о соответствующей программе разработки химического оружия перед Организацией по запрещению химического оружия".

Напомним, Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".