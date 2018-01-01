Меркель об отравлении Скрипаля: много следов указывает, что Россия несет ответственность

ФРГ подготовит общую позицию с Францией о том, как отреагировать на убийство бывшего российского шпиона, отметила канцлер.

Ситуация с отравлением Сергея Скрипаля является сложной, отметила Ангела Меркель Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что много следов указывает, что РФ несет ответственность за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля

Ситуация является сложной, рассказала чиновница во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"Германия подготовит общую позицию с Францией о том, как отреагировать на отравление… Скрипаля", — отметила канцлер.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери. Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент РФ Владимир Путин.