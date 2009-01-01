Меркель обвинила Шредера: подрывает санкции Евросоюза против России

Шульц также недоволен, что экс-канцлер решил сотрудничать с "Роснефтью".

Ангела Меркель Reuters

Экс-канцлер Германии, приняв предложение войти в совет директоров нефтегазовой, подрывает ограничительные меры.

Об этом заявила нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая баллотируется на новый срок, в ходе теледебатов со своим конкурентом Мартином Шульцем, пишет Укринформ.

По данным агентства, оппонент чиновника также недоволен решением Шредера сотрудничать с россиянами. "Он подрывает санкции, которые ввел Европейский Союз. Это очень прискорбная ситуация", — отметила Меркель.

Ранее генеральный секретарь немейцкой партии Христианско-социальный союз Андреас Шоер говорил, что вовлеченность Герхарда Шредера в дела "Роснефти" неприятно попахивает, там смешиваются частные экономические интересы с политикой. Украинский журналист Виталий Портников писал, что "нечистоплотность давно пора измерять в шредерах".