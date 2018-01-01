Меркель предупредила о рисках "настоящей торговой войны" ЕС и США

Канцлер призвала США к диалогу.

Ангела Меркель

Отношения Евросоюза и США не должны перерасти в "настоящую торговую войну" из-за американских пошлин, однако для этого необходима воля к сотрудничеству.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 4 июля, выступая в Бундестаге, передает ТАСС.

"Мы столкнулись с пошлинами на алюминий и сталь. Дискуссии станут еще более серьезными, если будут взиматься пошлины на автомобили, которые импортируются в США. Это уже имеет очертания торгового конфликта, не хочу говорить других слов. Нужно сделать все, чтобы попытаться разрядить этот конфликт, чтобы он не перерос в настоящую войну, однако для этого нужны две стороны", - цитирует агентство канцлера.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов). При этом страны Евросоюза получили отсрочку до 1 июня. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.

В ответ на это Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли. Предполагается, что меры затронут список товаров общей стоимостью 2,8 млрд евро. Товары будут облагаться дополнительными пошлинами на границах Еврозоны. В список вошли стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других товаров.

В мае стало известно, что Вашингтон также рассматривает возможность ввести пошлины в размере 20 процентов на ввоз автомобилей из Европы. В ЕС, в свою очередь, предупредили, что в случае установления новых тарифов на импорт машин и запчастей к ним нанесет вред американскому автопрому промышленности и, возможно, приведет к экспортным контрмерам на 4 млрд.

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