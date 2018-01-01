Меркель рассказала, как аннексия Крыма похоронила шансы России вернуться в G8

По ее словам, на данный момент возможностей для возвращения к формату G8 нет.

Меркель оценила шансы России вернуться в G8. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что присоединение России к G7 невозможно.

"Аннексия Крыма является грубым нарушением международного права. Поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — цитирует Bild выступление канцлера в бундестаге.

По ее словам, на данный момент возможностей для возвращения к формату G8 нет.

"Большая восьмерка" или G8 – это международное объединение развитых стран, где цифра обозначает количество государств-участников. На данный момент, после исключения России в 2014 году (после аннексии Крыма), в теперь уже "Большую семерку" входят: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

Как сообщалось, ранее Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что хотела бы видеть Россию в G8 для конкуренции американцам.

Напомним, также аналогичную инициативу высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который поддержал создание условий для возвращения РФ в "Большую восьмерку".

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