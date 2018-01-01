Меркель рассказала Путину, о чем говорила с Порошенко

Главы РФ и ФРГ обсудили ситуацию в Украине.

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном формате обсудила ключевые вопросы с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба российского лидера, стороны обсудили предостоящую встречу "нормандской тройки" в ахене и условия по вводу миротворческой миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в "нормандском формате". Ангела Меркельпроинформировала об итогах совместной с Президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с Президентом Украины Петром Порошенко. Затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

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Напомним, главы Украины, Германии и Франции Петр Порошенко, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон встретились в четверг, 10 мая, в немецком Ахене, где обсудили ряд важных вопросов.

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