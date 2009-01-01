Меркель считает, что мир вступил в новую историческую эпоху

Меркель считает, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением мировых проблем.

Ангела Меркель Reuters Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир вступает в новую историческую эпоху.

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", — отметила Меркель.

В то же время, канцлер считает, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация, пишет Reuters.

"Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", — добавила канцлер.

Напомним, ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к "турбулентным" временам при президентстве в США Дональда Трампа.