Меркель седьмой раз подряд стала самой влиятельной женщиной мира

На 19-м месте в рейтинге оказалась дочь президента США Иванка Трамп, а вот Мелании в этом списке нет.

Анегла Меркель Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель седьмой год подряд возглавила рейтинг Forbes "100 самых влиятельных женщин мира".

Об этом пишет kp.ua.

"Будучи лидером де-факто борющейся европейской коалиции, Меркель в этом году выиграла жесткие выборы, в результате которых крайняя правая партия попала в Бундестаг. Ей придется продолжать держаться за руль ЕС, поскольку она сталкивается с встречными штормами от Брексита и растущими настроениями против иммигрантов в Европе. Она работает с позиции силы, хотя экономика Германии продолжает расти. После спада в 2015 году ВВП находится на подъеме", — заявили эксперты журнала.

На втором месте оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она стала новичком рейтинга благодаря Brexit. Третью строчку занимает супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда, которая потратила более 40 млрд долларов на гранты в разных странах.

В ТОП-10 вошли член совета директоров "Фейсбука" Шэрил Сэндберг, гендиректор General Motors Мэри Барра, гендиректор YouTube Сьюзан Войцицки, президент инвестиционной компании Fidelity Investments, директор-распорядитель Кристин Лагард, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Патрисия Ботин, гендиректор IBM Вирджиния Рометти.

На 19-м месте в рейтинге оказалась дочь президента США Иванка Трамп, а вот Мелании в этом списке нет. Хиллари Клинтон опустилась со второй строчки в 2016 году на 65-ю.

"Первая дочь и советник президента Трампа, Иванка стала де-факто первой леди, поскольку ее мачеха Мелания предпочла остаться в тени. До президентства она, пожалуй, была наиболее известна своей одноименной обувной линией, теперь ее можно увидеть на важных встречах, таких как G20 прошлого лета", — пишут эксперты журнала.

Есть в рейтинге и представительницы шоу-бизнеса. Телеведущая Опра Уинфри занимает 21 место, главный редактор американского Vogue Анна Винтур на 27-м, певица Бейонсе — на 50-м, дизайнер Миучча Прада — на 73-м, продюсер Кэтлин Кэннеди — на 77-м, певица Тейлор Свифт — на 85-м, писательница Джоан Роулинг — на 88-м, актриса Приянка Чопра — на 97-м.

Напомним, Меркель объяснила, почему санкции ЕС против России необходимы.