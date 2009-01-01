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Меркель седьмой раз подряд стала самой влиятельной женщиной мира

Сегодня, 11:50

На 19-м месте в рейтинге оказалась дочь президента США Иванка Трамп, а вот Мелании в этом списке нет.

Ангела Меркель, выборы 04
Анегла Меркель Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель седьмой год подряд возглавила рейтинг Forbes "100 самых влиятельных женщин мира". 

Об этом пишет kp.ua.

"Будучи лидером де-факто борющейся европейской коалиции, Меркель в этом году выиграла жесткие выборы, в результате которых крайняя правая партия попала в Бундестаг. Ей придется продолжать держаться за руль ЕС, поскольку она сталкивается с встречными штормами от Брексита и растущими настроениями против иммигрантов в Европе. Она работает с позиции силы, хотя экономика Германии продолжает расти. После спада в 2015 году ВВП находится на подъеме", — заявили эксперты журнала.

На втором месте оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она стала новичком рейтинга благодаря Brexit. Третью строчку занимает супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда, которая потратила более 40 млрд долларов на гранты в разных странах.

В ТОП-10 вошли член совета директоров "Фейсбука" Шэрил Сэндберг, гендиректор General Motors Мэри Барра, гендиректор YouTube Сьюзан Войцицки, президент инвестиционной компании Fidelity Investments, директор-распорядитель Кристин Лагард, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Патрисия Ботин, гендиректор IBM Вирджиния Рометти.

На 19-м месте в рейтинге оказалась дочь президента США Иванка Трамп, а вот Мелании в этом списке нет.  Хиллари Клинтон опустилась со второй строчки в 2016 году на 65-ю.

"Первая дочь и советник президента Трампа, Иванка стала де-факто первой леди, поскольку ее мачеха Мелания предпочла остаться в тени. До президентства она, пожалуй, была наиболее известна своей одноименной обувной линией, теперь ее можно увидеть на важных встречах, таких как G20 прошлого лета", — пишут эксперты журнала.

Есть в рейтинге и представительницы шоу-бизнеса. Телеведущая Опра Уинфри занимает 21 место, главный редактор американского Vogue Анна Винтур на 27-м, певица Бейонсе — на 50-м, дизайнер Миучча Прада — на 73-м, продюсер Кэтлин Кэннеди — на 77-м, певица Тейлор Свифт — на 85-м, писательница Джоан Роулинг — на 88-м, актриса Приянка Чопра — на 97-м.

Напомним, Меркель объяснила, почему санкции ЕС против России необходимы.

Теги:  
Меркель, рейтинг, влиятельная женщина, Forbes
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