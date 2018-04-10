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Меркель встала на защиту Украины в вопросе "Северного потока-2"

Сегодня, 14:21

По ее словам, о важности транзита газа через украинскую ГТС она сказала Владимиру Путину.

Ангела Меркель
Ангела Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будущее "Северного потока-2" невозможно без ясности в вопросе транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом она сказала в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости Украина.

"Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом (Владимиром Путиным), что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", — сказала Меркель. 

Ранее Еврокомиссия пообещала вступиться за Украину по вопросу "Северного потока-2".
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Ангела Меркель, Германия, Северный поток-2, транзит, транзит газа
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