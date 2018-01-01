"Меры сдерживания". США назвали условие для нового удара по Сирии

Стратегия США в отношении Сирии останется неизменной.

Ракетный удар по Сирии Reuters

В случае, если Дамаск вновь решится на применение химического оружия, Соединенные Штаты могут нанести новый удар по Сирии , заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во время заседания Совбеза.

"Мы уверены, что нам удалось серьезно нарушить сирийскую программу по созданию и использованию химического оружия. Мы готовы вновь применить меры сдерживания, если сирийским режим будет достаточно глуп, чтобы испытывать нашу волю", — заявила дипломат.

Хейли подчеркнула, что стратегия США в отношении Сирии останется неизменной, передает Reuters.

"Если Дамаск вновь применит отравляющий газ, Соединенные Штаты будут во всеоружии", — добавила она.

Постпред США в ООН особо отметила, что Вашингтон считает легитимными удары, нанесенные в ночь на 14 апреля. Все цели были выбраны таким образом, чтобы минимизировать ущерб для мирного населения и, одновременно, максимально повредить сирийской химической программе. "Наш ответ был взвешенным, легитимным и пропорциональным", — подчеркнула Хейли.

Напомним, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. В Белом доме объяснили удар по Сирии применением Россией химического оружия.

Дональд Трамп заявил о том, что США готовы продолжать предпринимать меры против режима президента Сирии Башара аль-Асада в случае появления новых химических атак.

НАТО и Евросоюз выразили поддержку действиям США и союзников в Сирии.

В Генштабе России заявили о том, что сирийская ПВО якобы перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

В свою очередь в Пентагоне заявили, что ракетный удар уничтожил все определенные цели в Сирии.