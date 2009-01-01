Месть за расследование о коррупции. Медведев забанил Навального в Инстаграме

Прям так и представляю: зимний вечер, Псехако, горящий камин, премьер Медведев сидит на диване, пишет Навальный.
Навальный привел ссылку на пост Медведева двухнедельной давности, в котором он поздравлял своих читателей с 23 февраля.
Среди многочисленных язвительных комментариев, вызванных расследованием Навального, у премьер-министра нашлась и защитница — Наталия Тетерина, сама о себе сообщающая, что она "инженер, романтик".
Она написала, что "всем здравомыслящим людям и так понятно, что это так называемое "расследование" Навального — обычный политический заказ в нем нет ни единого достоверного факта, все ложь и клевета!".
В ответ на это и последовала реплика, которую Навальный счел реакцией премьера на материал ФБК: "с Днем рождения!".
"Это так мило. Прям так и представляю: зимний вечер, Псехако, горящий камин, премьер Медведев сидит на диване, забравшись на него с ногами, закутавшись в тёплый плед.
В одной руке бока Logaiolo IGT, в другой — любимый айфон. Открыт инстаграм. Дмитрий Анатольевич печален: он листает комментарии — они ругательные, ему припоминают яхты и дворцы", — потроллил Навальный Медведева.
Кроме того, Медведев также забанил Навального в инстаграме. Об этом Навальный рассказал в своем микроблоге Twitter.
Напомним, ранее Навальный показал дачу Медведева.
Фото: navalny.com.