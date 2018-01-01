Мэй назвала причину ухода Джонсона

По ее словам, Джонсон демонстрировал энтузиазм, продвигая в мире "идеи глобальной Великобритании".

Тереза Мэй RT

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к главы МИД страны Бориса Джонсона и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса привело их несогласие с ее планом по переговорам с ЕС.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не согласились с тем, как наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность в уважении итогов референдума", - цитирует агентство Терезу Мэй.

Вместе с тем, премьер отметила, что Джонсон демонстрировал энтузиазм, продвигая в мире "идеи глобальной Великобритании".

Напомним, в понедельник, 9 июля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку.

"Сегодня премьер-министр Тереза Мэй приняла отставку Бориса Джонсона с должности министра иностранных дел. О его преемнике будет объявлено в ближайшее время. Премьер-министр благодарит Бориса за его работу", - заявил официальный представитель Даунинг-Стрит.

Джонсон стал вторым министром, покинувшим свой пост на фоне объявления правительством страны деталей плана о выходе из состава ЕС. Джонсон критиковал вариант "мягкого Brexit", который в итоге был одобрен британским правительством. План предусматривает, в частности, сохранение зоны свободной торговли для товаров и разработку упрощенного таможенного порядка с ЕС.

Ранее по этой же причине - несогласию с политикой "мягкого Brexit" - свой пост покинул министр Великобритании по делам выхода из Европейского союза Дэвид Дэвис.

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