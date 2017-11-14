Россия "недооценивает устойчивость демократий" Запада, считает премьер Британии.

Тереза Мэй Reuters

Премьер-министр Великобританиизаявила, что Российская Федерацияв разных странах, насаждает(фейки), причастна кна министерство обороны Дании и Бундестаг.

Об этом она рассказала в ходе выступления на банкете, данном лорд-мэром лондонского Сити, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

В то же время чиновник подчеркнула, что РФ пыталась "подорвать в последние годы западные институты".

"У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это (осуществить — Ред.) не удастся", — отметила премьер.

По ее словам, Москва "недооценивает устойчивость демократий" Запада, а также "постоянное притяжение свободных и открытых обществ" и "приверженность западных стран к альянсам, которые их связывают".

При этом Лондон не хочет "возвращаться к "холодной войне" (с РФ — Ред.) или же находиться в состоянии постоянной конфронтации". "Однако, если Россия продолжит реализовывать свою нынешнюю политику и текущий курс, Великобритания должна будет защищать интересы своей страны, Европы и всего мира", — добавила Мэй.

Ранее американский сенатор-республиканец, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн говорил, что Россия не является другом для свободного мира, она — бо́льшая угроза, чем террористическая организация "Исламское государство".