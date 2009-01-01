"Между Путиным и Конгрессом". Политолог считает, что Трамп в очень тяжелом положении

Президента США "спокойно могут отстранить от должности", отметил Пионтковский.

Дональд Трамп и Владимир Путин Голос Америки

Президент СШАсейчас находится в очень тяжелом положении — между главой Россиии Конгрессом cвоей страны.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал "Обозревателю".

В то же время он назвал "идиотской" надежду Москвы на нового американского лидера.

"Трамп сейчас в очень тяжелом состоянии — между Путиным и Конгрессом. А тут еще китайцы поставили ракеты на границе с Россией", — отметил эксперт.

По его словам, в условиях "массы обвинений в том, что он путинский агент", для президента Штатов будет "просто немыслимо идти на какие-то уступки Путину, о чем-то договариваться с ним, "сливать" Украину и прочее".

"В таком случае его просто вынесут оттуда. Это Америка. Его спокойно могут отстранить от должности, там есть Конгресс", — считает собеседник издания.

Ранее американский финансист Джордж Сорос говорил, что "обманщик и аферист" Дональд Трамп может стать диктатором, если ему "удастся выйти сухим из воды". Ознакомиться с мнением аналитика можно здесь.