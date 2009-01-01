Международные правозащитники о тысячах казненных в тюрьме под Дамаском: это больно и унизительно

Тысячи задержанных были убиты во время тайных внесудебных казней в Сирии.

Бойцы сирийской армии, иллюстрация. Reuters

Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском.

Как утверждают правозащитники, по их подсчетам, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная, сделав такие выводы на основании показаний бывших сотрудников администрации тюрьмы и свидетельств бывших заключенных, сообщает русская служба ВВС.

"У Amnesty International нет доказательств проведения казней после декабря 2015 года. Однако задержанных до сих пор переводят в Сайедная, продолжаются "суды" в военно-полевом суде в Аль-Кабуне (район в Дамаске), и нет никаких оснований считать, что казни прекратились. Так что, скорее всего, с декабря 2015 года были казнены еще тысячи людей", — предполагают авторы доклада.

Правозащитники призывают международное сообщество провести "независимое и беспристрастное расследование внесудебных казней и методов истребления в военной тюрьме Сайедная".

По их информации, в тюрьме Сайедная есть два центра содержания под стражей, в которых может находиться от 10 000 до 20 000 человек.

В "красном корпусе" содержатся в основном гражданские лица, арестованные с начала конфликта в Сирии в 2011 году. В "белом корпусе" большинство задержанных — офицеры и солдаты сирийской армии, которых также арестовывали с 2011 года.

"Тысячи задержанных из красного корпуса были убиты во время тайных внесудебных казней, после того как их держали в условиях, равносильных насильственному исчезновению. Эти убийства были массовыми повешениями", — пишут авторы доклада.

Перед казнью заключенным выносили смертные приговоры в военно-полевом суде, находящемся в районе Аль-Кабун в Дамаске. Как правило, "суд" продолжался от одной до трех минут, после чего выносился смертный приговор.

Власти Сирии закрыли для сотрудников Amnesty International въезд в страну после начала конфликта в 2011 году.

Правозащитники в своем докладе представили свидетельства 84 очевидцев — как бывших охранников тюрьмы, так и бывших заключенных.

Как следует из рассказов собеседников правозащитников, практически никому из оказавшихся в заключении в тюрьме Сайедная нельзя было избежать казни или пыток.

Смертников отводят в камеру в подвале, где держат до середины ночи и жестоко избивают.

"Казалось, что с них живьём сдирают кожу", — сообщили очевидцы.

Каждую неделю, а иногда и каждый день, в камерах или блоках кто-нибудь умирал от болезни, жажды, недоедания или травм, полученных во время избиений и пыток.

Один из бывших арестованых рассказал Amnesty International, что пытки и издевательства, которые им пришлось пережить в тюрьме, были крайне унизительными, а психологическая боль была подчас сильнее физической.

"Вам будет трудно найти бывшего заключённого Сайедная, который расскажет, что там действительно происходит, потому что это слишком унизительно[...]Я даже не знаю, какими словами описать то, что я видел", — рассказал один из очевидцев.

Как утверждают в Amnesty International, процедура повешения санкционирована на самом высоком правительственном уровне.

"Смертные приговоры утверждаются верховным муфтием Сирии, либо министром обороны или начальником Генерального штаба, которые уполномочены действовать от имени президента Башара Асада", — говорится в докладе правозащитников.

Правозащитники Amnesty International настаивают, что, по их данным, правительство Сирии десятилетиями использовало пытки и насильственные исчезновения как средство подавления инакомыслия.

"Еще в 1987 году Amnesty International зафиксировала систематическое применение правительством в тюрьмах 35 методов пыток. С 2011 года, однако, нарушения, совершаемые правительством Сирии в отношении задержанных, резко увеличились как по масштабу, так и по тяжести", — подчеркивают в организации.

По данным Human Rights Data Analysis Group, с марта 2011 по декабрь 2015 года в сирийских правительственных тюрьмах убивали в среднем 300 человек в месяц. Таким образом, за это время в тюрьмах были убиты более 17,7 тысяч человек.

Напомним, Глава ООН Пан Ги Мун назвал самой большой неудачей Организации за прошедшие 10 лет неспособность добиться прекращения конфликта в Сирии, а ситуацию в Алеппо — адом.