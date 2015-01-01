Международные правозащитники: при правлении Путина Россия достигла пика репрессий

В докладе отмечается, что Россия совершила ряд военных преступлений в Сирии в сентябре и октябре 2016 года.

Владимир Путин Reuters

После того, как Владимир Путин пришел к власти, в России наблюдается наибольшее ухудшение ситуации с правами человека. Репрессии в РФ на сегодняшний день достигли пика за весь период после распада СССР.

Об этом говорится в докладе международной организации Human Rights Watch, пишет ЛІГА.net.

"Мы увидели, что Россия наиболее репрессивна за период после развала Советского Союза и 90-х годов. У нашей организации есть в Москве свой офис, и мы наблюдаем наибольшее ухудшение ситуации с правами человека с приходом к власти Путина", — сказал директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Уильямсон отметил, что в 2016 году зафиксировано ухудшение ситуации со свободой собраний в РФ, где "практически невозможно организовать протест на улице".

По словам Уильямсона, в стране-агрессоре продолжаются репрессии в сфере свободы высказываний. Интернет-провайдеров и мобильные компании обязали хранить данные о переговорах клиентов за шесть месяцев. Также запрещено проводить религиозные мероприятия за пределами религиозных учреждений.

Кроме того, в докладе отмечается, что Россия совершила ряд военных преступлений в Сирии в сентябре и октябре 2016 года.

"Во время бомбардировки Алеппо 440 гражданских получили ранения. Использовались кассетные снаряды, что является нарушением международных соглашений. Российские военные перекрыли поступления гуманитарной помощи ООН", – добавил Уильямсон.

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что в связи с тем, что Путин идет на выборы, репрессии против оппонентов нарастают. В России наступил самый настоящий 1937 год.