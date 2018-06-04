Microsoft купила крупнейший сервис для хостинга ИТ-проектов GitHub

В компании отметили, что сделка позволит расширить возможности разработчиков.

Microsoft за 7,5 миллиарда долларов платформу GitHub для совместной разработки программного обеспечения, которая объединяет более 28 млн программистов по всему миру.

"Объединяя усилия с GitHub, мы укрепляем нашу приверженность свободе, открытости и инновациям разработчиков. Мы признаем свою ответственность перед сообществом, берем ее на себя, подписывая это соглашение, и будем прилагать все усилия, чтобы дать каждому разработчику возможность создавать, внедрять инновации и решать самые насущные проблемы в мире", - цитирует пресс-служба компании гендиректора Microsoft Сатью Наделлу.

В корпорации заверили, что GitHub сохранит свою независимость, чтобы обеспечить дальнейшую работу открытой платформы для разработчиков во всех отраслях. Изменения произойдут в вертикали управления: корпоративный вице-президент Microsoft Нэт Фридман станет генеральным директором GitHub, а действующий гендиректор платформы Крис Ванстрас будет работать над стратегическими программами в команде исполнительного вице-президента Скотта Гатри.

"Я чрезвычайно горжусь тем, чего GitHub и наше сообщество достигли за последнее десятилетие, и я с нетерпением жду, что будет у нас впереди. Будущее разработки программного обеспечения полно перспектив, и я очень рад присоединиться к Microsoft, чтобы помочь воплотить планы в жизнь", — подчеркнул Ванстрас.

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