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МИД Германии возглавил сторонник снятия санкций с России

Сегодня, 14:18

Ранее Зигмар Габриэль высказывался за расширение диалога с Россией.

МИД, Германия, Габриель
Зигмар Габриэль. Reuters
В Германии экс-министр экономики Зигмар Габриэлю стал главой Министерства иностранных дел, который является сторонником снятия санкций с России.

 

Президент ФРГ Йоахим Гаук освободил от должности нынешнего главу внешнеполитического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера, который пробыл на этом посту более трех лет и был выдвинут кандидатом на пост президента Германии, сообщает Радио Свобода.

Штайнмайер, бывший лидер германской Социал-демократической партии, имеет один из самых высоких рейтингов популярности в немецкой политике.

Ранее Зигмар Габриэль высказывался за расширение диалога с Россией.

Так, в марте 2016-го он говорил о необходимости "создания условий" для снятия санкций с России к лету. Также Габриэль высказывался на форсирование переговоров с Москвой для создания зоны свободной торговли.

Кроме того, он неоднократно заявлял, что нужно не забывать о вкладе России в решении международных конфликтов и борьбе с терроризмом.

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Германия, Штайнмайер, министр, Габриэль, МИД, Россия
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