МИД Германии возглавил сторонник снятия санкций с России

Ранее Зигмар Габриэль высказывался за расширение диалога с Россией.

Зигмар Габриэль. Reuters

Президент ФРГ Йоахим Гаук освободил от должности нынешнего главу внешнеполитического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера, который пробыл на этом посту более трех лет и был выдвинут кандидатом на пост президента Германии, сообщает Радио Свобода.

Штайнмайер, бывший лидер германской Социал-демократической партии, имеет один из самых высоких рейтингов популярности в немецкой политике.

Ранее Зигмар Габриэль высказывался за расширение диалога с Россией.

Так, в марте 2016-го он говорил о необходимости "создания условий" для снятия санкций с России к лету. Также Габриэль высказывался на форсирование переговоров с Москвой для создания зоны свободной торговли.

Кроме того, он неоднократно заявлял, что нужно не забывать о вкладе России в решении международных конфликтов и борьбе с терроризмом.