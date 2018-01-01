МИД РФ пригласил послов стран-лидеров на встречу по отравлению Скрипаля. Все отказались

Отказом ответили США, Великобритания, Франция и Китай.

На встречу пригласили послов ведущих мировых держав, однако они отказались.

Так, посол США в России Джон Хантсман не примет участие, так как посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне. Отказом ответило и представительство Франции - вместо Сильви Берманна на встречу прибудет "кто-то", заявил источник в посольстве страны.

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Посол Китая в Москве Ли Хуэй также не приедет на встречу, от дипмиссии будет представитель. Также стало известно, что посол Великобритании в России Лори Бристоу не примет участия во встрече, кроме того, неизвестно, примет ли участие вообще какой-либо представитель Королевства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

20 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что у британских экспертов были образцы "Новичка" - в противном случае, они бы не смогли выявить, что отравление Скрипаля было совершено именно данным отравляющим средством.