В МИД России дали грубый ответ на заявление Мэй об отравлении

Мария Захарова попросила рассказать, чем закончились прежние обвинения по отравлениям в Великобритании.

Мария Захарова назвала обвинения Мэй очередной провокацией.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвалав британском парламенте "цирком".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - цитирует Захарову НТВ.

Мэй уточнила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства из семейства "Новичок".

Ранее Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего российского разведчика и полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и поставила Москве ультиматум.