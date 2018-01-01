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В МИД России дали грубый ответ на заявление Мэй об отравлении

Сегодня, 20:39

Мария Захарова попросила рассказать, чем закончились прежние обвинения по отравлениям в Великобритании.

Мария Захарова
Мария Захарова назвала обвинения Мэй очередной провокацией.
Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала выступление премьер-министра Терезы Мэй в британском парламенте "цирком".

"Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - цитирует Захарову НТВ.

Мэй уточнила, что Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства из семейства "Новичок".

Ранее Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении бывшего российского разведчика и полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и поставила Москве ультиматум.
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Тереза Мэй, Мария Захарова, Россия, Великобритания, Сергей Скрипаль
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