Михалков дал комментарий после попадания в "черный список" Минкульта Украины

Одиозный российский режиссер лаконично прокомментировал тамошним журналистам последние связанные с собой новости.

Никита Михалков "ИЗВЕСТИЯ"

С таким заявлением выступил известный российский кинорежиссер Никита Михалков. "Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю — именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, я могу только этим гордиться", — цитируют его "Известия".

По мнению Михалкова, все еще может вернуться на свои места с "прозрением от этого морока, и тогда Россия и Украина вновь станут одним культурным православным пространством".

Напомним, как сообщалось ранее, угрозой нацбезопасности Украины, кроме Михалкова, признали телеведущего Дмитрия Шепелева и рэп-исполнителя Василия Вакуленко (псевдонимы – Баста, Ноггано, Нинтендо).