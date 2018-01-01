"Милый дедушка с добрыми глазами". В РФ пенсионер убил парня из-за "колорадки"

Погибший вел себя неадекватно и буквально бросался на прохожих.

В Перми пенсионер убил парня из-за «колорадки» kp.ru

В российской Перми пожилой мужчина убил 26-летнего парня, который требовал снять "георгиевскую ленточку"

Трагедия произошла вечером 8 мая, пишет "Комсомольская правда".

По словам очевидцев, молодой человек вел себя неадекватно и буквально бросался на прохожих.

"Парень шел по дороге с бутылкой пива, ругался матом и оскорблял проходивших мимо людей. Потом у него случился этот конфликт с двумя пожилыми мужчинами", — рассказал один из свидетелей инцидента.

Издание уточняет, что парень якобы привязался к мужчинам и требовал снять "георгиевскую ленточку", приколотую к груди, после чего бросился на них с кулаками.

В этот момент пенсионер достал из кармана нож и ударил парня в шею. После чего нападавший и его товарищ быстрым шагом скрылись с места преступления.

Девушка, на глазах которой все случилось, вызвала полицию и "скорую", но 26-летний парень скончался до приезда врачей. Причина смерти — колото-резаное ранение шеи.

Как стало известно вскоре, случайным убийцей оказался 66-летний пенсионер. Ему избрали меру пресечения — два месяца, пока идет следствие, он будет находиться под домашним арестом.

"Я очень сожалею, что это произошло", — заявил на суде пенсионер.

Журналисты добавляют, что мужчина совершенно не похож на убийцу — "милый дедушка с добрыми глазами". У него две взрослые дочери-близнецы, есть внуки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе девушка обнажилась на акции "Бессмертного полка".

Читайте наши новости в Facebook