Минфин США утвердил новые санкции против Сирии

Кроме индивидуальных санкций в отношении высокопоставленных сирийских военных, в список включены армейские структуры.
Об этом сообщает Интерфакс.
В коммюнике Минфина отмечается, что новые санкции связаны с "промышленным производством хлорина, который сирийские власти использовали как оружие против собственного народа".
Кроме индивидуальных санкций в отношении высокопоставленных сирийских военных, в список включены армейские структуры — ВВС Сирии, силы противовоздушной обороны Сирии, Сирийская арабская армия, Сирийский арабский военный флот и Сирийская арабская республиканская гвардия.
"Сирийский режим использовал химическое оружие как гнусный акт, нарушающий сложившиеся мировые нормы против производства и использования химического оружия", — говорится в документе.
Напомним, США ввели санкции против российских банкиров из-за Сирии.