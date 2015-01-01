Минфин США утвердил новые санкции против Сирии

Кроме индивидуальных санкций в отношении высокопоставленных сирийских военных, в список включены армейские структуры.

Минфин США объявил в четверг о введении нового пакета санкций в отношении 18 высокопоставленных представителей вооруженных сил Сирии и ученых-исследователей, связанных с сирийской программой вооружений массового уничтожения.

Об этом сообщает Интерфакс.

В коммюнике Минфина отмечается, что новые санкции связаны с "промышленным производством хлорина, который сирийские власти использовали как оружие против собственного народа".

Кроме индивидуальных санкций в отношении высокопоставленных сирийских военных, в список включены армейские структуры — ВВС Сирии, силы противовоздушной обороны Сирии, Сирийская арабская армия, Сирийский арабский военный флот и Сирийская арабская республиканская гвардия.

"Сирийский режим использовал химическое оружие как гнусный акт, нарушающий сложившиеся мировые нормы против производства и использования химического оружия", — говорится в документе.

Напомним, США ввели санкции против российских банкиров из-за Сирии.