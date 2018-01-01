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Минимум одежды. В Тель-Авиве прошел "Марш шлюх-2018": фото

Сегодня, 05:30
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1 / 6 В Тель-Авиве прошел «Марш шлюх-2018» (Reuters)

Мероприятие прошло против полового насилия и религиозного диктата во всем, что касается отношения к женщине.

Феминистские движения Израиля организовали в Тель-Авиве "Марш шлюх".

Мероприятие прошло против полового насилия и религиозного диктата во всем, что касается отношения к женщине. Подобные акции проводятся в Израиле ежегодно с 2012 года, пишет 9tv.co.il.

В нынешнем "Марше шлюх" приняли участие более тысячи человек.

Наиболее активных феминисток можно было отличить по минимуму одежды. Таким образом они демонстрировали решимость бороться с любыми ограничениями "борцов за скромность" и мнением, что откровенные наряды провоцируют насилие.

Напомним, ранее сообщалось, что "марш шлюх" состоялся в столице Индонезии.

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Теги:  
Израиль, марш шлюх, феминистки
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