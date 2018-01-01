Министр обороны Британии сказал, какие методы Путин использует для "подрывного влияния" на страны

Великобритания увеличит расходы на оборону, отметил чиновник.

Владимир Путин причастен к "подрывному влиянию" РФ на другие страны, полагает Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин "использует гибридные методы" для "подрывного влияния" на другие страны и имеет отношение к "бесстыдным" кибер-операциям.

Угроза Британии со стороны РФ растет, написал чиновник в статье для The Telegraph, сообщает Deutsche Welle.

По его мнению, британскому государству "критически важно" развивать оборонный комплекс, это позволит встретить угрозы будущего подготовленными.

"Расходы на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов… Для осознания опасности, исходящей от Москвы достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля (экс-шпион России — Ред.) в Солсбери (британский город — Ред.)", — отметил Уильямсон.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал Владимир Путин. Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.