Министр обороны Великобритании заявил, что Россия должна "заткнуться"

По его словам, отношения между странами похожи на "Холодную войну".

Гэвин Уильямсон заявил, что ответ Лондона должен быть "продуманным".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал заявления МИД России об отвеных мерах на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании.

По его словам, Россия должна "убраться и заткнуться", сообщает SkyNews.

"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Откровенно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", — заявил Уильямсон.

Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF — Sky News (@SkyNews) 15 марта 2018 г.

На вопрос о том, вступают ли Великобритания и Россия в новую холодную войну, Уильямсон ответил: "Давайте посмотрим правде в глаза, отношения не хороши, не так ли? Это часто описывается как "Холодная война". Я бы сказал, что сейчас очень холодно". Он добавил, что ответ Великобритании на атаку Сергея Скрипаля должен быть "продуманным и выверенным".

Уильямсон также уточнил, что если Москва предпримет что-либо, то Лондон рассмотрит свой ответ и на это.

Ранее США заявили о причастности России к отравлению Скрипаля. Позже Франция поддержала обвинения Терезы Мэй и в отношении Москвы.