Министр обороны Великобритании заявил, что Россия должна "заткнуться"

По его словам, отношения между странами похожи на "Холодную войну".
По его словам, Россия должна "убраться и заткнуться", сообщает SkyNews.
"Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Откровенно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", — заявил Уильямсон.
Defence Secretary Gavin Williamson says "Russia should go away" and "shut up" pic.twitter.com/WTRIS0VRtF— Sky News (@SkyNews) 15 марта 2018 г.
На вопрос о том, вступают ли Великобритания и Россия в новую холодную войну, Уильямсон ответил: "Давайте посмотрим правде в глаза, отношения не хороши, не так ли? Это часто описывается как "Холодная война". Я бы сказал, что сейчас очень холодно". Он добавил, что ответ Великобритании на атаку Сергея Скрипаля должен быть "продуманным и выверенным".
Уильямсон также уточнил, что если Москва предпримет что-либо, то Лондон рассмотрит свой ответ и на это.
Ранее США заявили о причастности России к отравлению Скрипаля. Позже Франция поддержала обвинения Терезы Мэй и в отношении Москвы.