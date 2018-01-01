Министра обороны Великобритании убрали из эфира после вопроса о России

Поступок Ричарда Мэдли во время эфира с Гэвином Уильямсоном вызвал большой резонанс в стране.

Ричард Мэдли и Шарлотта Хокинс. Фото: ITV / REX / Shutterstock

Ричард Мэдли в эфире передачи "Доброе утро, Британия" прервал интервью с министром обороны страны Гэвином Уильямсоном после того, как тот несколько раз уклонился от ответа на вопрос телеведущего о России.

Популярный ведущий телеканала ITV

Во время прямого включения у министра поинтересовались, сожалеет ли он о своем заявлении "заткнитесь и убирайтесь" в адрес Кремля после отравления российского двойного агента в английском Солсбери. "Не считаете ли вы, что это несколкьо неформально?", — спросил Мэдли.

В ответ Уильямсон начал благодарить медицинский персонал, который занимался лечением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его словам, британские врачи "проделали невероятную работу".

"Нет-нет, мистер Уильямсон. Я задал прямой вопрос. Отдать должное медицинским службам мы сможем уже через минуту. Вопрос был вот какой: жалеете ли вы о том, что использовали столь неформальный язык? Не могли бы вы ответить на этот вопрос", - перебил ведущий министра.

"То, чему мы стали свидетелями - это чудовищной атаке на британской земле. Мы видели, как ее целью стали гражданин Бриатнии и его дочь. И на самом деле в ответ мир сплотился вокруг Британии и показал России, что нас не расколоть", — заявил Уильямсон.

"Но жалеете ли вы что сказали России "заткнуться и убраться"? - перебил его ведущий. - Пожалуйста, ответте на этот вопрос. Мистер Уильмсон, вы просто уходите от вопроса. Я задаю вам вопрос не от своего имени, а от имени наших зрителей, поэтому ради наших зрителей будьте любезны ответить на вопрос. Жалеете ли вы теперь, что сказали государству "заткнуться и убираться"?. Не считаете ли вы, что это был слишком неформальный язык"

В ответ министр обороны еще раз подчеркнул, что Россия провела атаку против британских поданных в Соединенном Королевстве.

"Да, вы говорите нам то, что мы уже знаем. Мы знам об атаке, мы знаем, что случилось в Солсбери, Вопрос в том - повторю его еще раз - жалеете ли вы о том, что использовали очень неформальный язык, говоря "заткнуться и убираться"? Пожалуйста, не рассказывайте, что случилось, потому что мы знаем, что случилось. Жалеете ли вы о том, что использовали такой язык? Вот какой был вопрос.

Посе того, как Уильямсон в четвертый раз уклонился от ответа, журналист перебил его и заявил: "Интервью оконченно, потому что вы не отвечаете на вопрос. Удачи". После того, как Уильямсон был отключен от эфира, Мэдли пожаловался соведущей Шарлотте Хокинс: "Что с этими политиками? Ты задаешь им простой вопрос, так просто ответить "Нет, я не жалею, я считаю, что это было оправданным выражением" или "Пожалуй, мне стоило выбрать более официальное выражение".

В своем блоге для The Guardian Мэдли написал, что задал этот вопрос потому, что Уильямсон после атаки в Солбсери выступал, как раздраженный подросток, что является не лучшим образом для министра. Он также отметил, что устал от того, что политики не отвечают на вопрос прямо, поэтому с этого момента у него появляется новое правило в интервью: если политик не отвечает три раза подряд на прямой вопрос, он убирается из эфира.

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