Минкульт Франции "присоединил" Севастополь к России

Французское ведомство "признало" крымский город российским.

Минкульт Франции "признал" крымский город Севастополь российским Reuters

Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало расположенный в захваченном РФ Севастополе российским городом.

Французский минкульт подготовил карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев-2018", на ней один из крымских музеев "признан" российским.

На сайте ведомства говорится, что Севастопольский художественный музей имени Михаила Крошицкого находится по адресу "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Минкульт Франции "признал" крымский город российским Скриншот с nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

Напомним, вечером 16 марта, украинский телеканал "UA:Перший" в эфире показал карту Украины без захваченного Крыма. На сайте канала признали ошибку и извинились перед зрителями. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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