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Минкульт Франции "присоединил" Севастополь к России

Сегодня, 17:38

Французское ведомство "признало" крымский город российским.

Крым Россия
Минкульт Франции "признал" крымский город Севастополь российским Reuters
Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало расположенный в захваченном РФ Севастополе российским городом.

Французский минкульт подготовил карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев-2018", на ней один из крымских музеев "признан" российским.

На сайте ведомства говорится, что Севастопольский художественный музей имени Михаила Крошицкого находится по адресу "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

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Минкульт Франции "признал" крымский город российским Скриншот с nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

Напомним, вечером 16 марта, украинский телеканал "UA:Перший" в эфире показал карту Украины без захваченного Крыма. На сайте канала признали ошибку и извинились перед зрителями. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Россия, Франция, Крым, Севастополь, минкульт
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