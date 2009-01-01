Минобороны России попыталось оправдаться за публикацию скриншота из мобильной игры

Минобороны РФ проводит проверку.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Минобороны РФ проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль в Сирии", — заявили в российском ведомстве.

Минобороны РФ продолжает утверждать, что США содействуют террористам и публикует "неоспоримое подтверждение" обеспечения США прикрытия отрядов ИГИЛ.

Доказательствами являются спутниковые снимки, изображение на которых очень размыто и на них практически ничего невозможно рассмотреть.

Напомним, ранее Владимира Путина подловили на фейке. Выдал работу американских вертолетов за действия российских ВКС.