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Минобороны России попыталось оправдаться за публикацию скриншота из мобильной игры

Сегодня, 19:56

Минобороны РФ проводит проверку.

Минобороны России
asianews.af
В российском минобороны начали проверку в связи с публикацией скриншота из мобильной игры под видом доказательств сотрудничества США с террористами "Исламского государства".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Минобороны РФ проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль в Сирии", — заявили в российском ведомстве.

Минобороны РФ продолжает утверждать, что США содействуют террористам и публикует "неоспоримое подтверждение" обеспечения США прикрытия отрядов ИГИЛ.

Доказательствами являются спутниковые снимки, изображение на которых очень размыто и на них практически ничего невозможно рассмотреть.

Напомним, ранее Владимира Путина подловили на фейке. Выдал работу американских вертолетов за действия российских ВКС.

Теги:  
Россия, Сирия, США, ИГИЛ
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