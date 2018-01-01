Минздрав Беларуси рассказал о состоянии пострадавших в ДТП юных футболистах-украинцах

Почти все травмированные дети перевезены из периферийной больницы в Брест.
"Я даю высокую оценку оказанию медицинской помощи, тому, что было сделано в этот трагический момент: пациенты были вовремя доставлены в Каменецкую центральную районную больницу и затем уже доставлены сюда, в областную больницу города Бреста. Областные специалисты справились в полной мере", — сказал первый замминистра в эфире телеканала ОНТ.
По его словам, сейчас главная задача белорусских медиков — оказать каждому ребенку максимально возможную помощь.
Отмечается, что родители пострадавших футболистов уже выехали в Беларусь. По факту ДТП местной полицией открыто уголовное дело.
Напомним, под белорусским Каменецм Брестской области дети из украинской футбольной команды попали в ДТП. Один ребенок 2005 года рождения погиб, еще шестеро получили тяжелые травмы. При этом один из пострадавших детей находится в крайне тяжелом состоянии.
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