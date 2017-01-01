"Мир через силу". Трамп считает, что армии США не придется воевать в ближайшие годы

Президент Штатов намерен усилить вооруженные силы страны до состояния, "какого еще никогда прежде не было".

Дональд Трамп хочет усилить армию США Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие годы вооруженным силам его страны не придется участвовать в войне.

Глава государства намерен усилить армию до состояния, "какого еще никогда прежде не было", сказал он в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг, пишет Deutsche Welle.

Американский лидер подчеркнул, что является приверженцем принципа обеспечения "мира через силу".

По его мнению, в конфликте вокруг Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) наблюдаются позитивные подвижки. "Я вижу массу положительной энергии (в этом вопросе — Ред.)", — добавил политик.