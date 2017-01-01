"Мир через силу". Трамп считает, что армии США не придется воевать в ближайшие годы

Президент Штатов намерен усилить вооруженные силы страны до состояния, "какого еще никогда прежде не было".
Глава государства намерен усилить армию до состояния, "какого еще никогда прежде не было", сказал он в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг, пишет Deutsche Welle.
Американский лидер подчеркнул, что является приверженцем принципа обеспечения "мира через силу".
По его мнению, в конфликте вокруг Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) наблюдаются позитивные подвижки. "Я вижу массу положительной энергии (в этом вопросе — Ред.)", — добавил политик.