Мир может поставить на место российский режим за четыре дня — журналист

Банковская система РФ рухнула бы в случае отключения страны от SWIFT, отметил Муждабаев.

Флаг России, иллюстрация Reuters

Журналист, замгендиректора крымскотатарского телеканала ATRзаявил, что, если бы мир действительно хотел поставить на место, это заняло бы четыре дня.

Такое мнение он высказал в интервью online.ua.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что Россия очень сильно зависит от мира.

"… российская экономика настолько к нему привязана, что, если бы мир действительно хотел поставить на место российский режим, это заняло бы четыре дня", — отметил аналитик.

По его словам, такой цели можно было бы достигнуть, спровоцировав крушение банковской системы Российской Федерации, отключив страну от международной системы расчетов — SWIFT. "Просто мир не хочет с этим связываться", — добавил журналист.

Ранее Айдер Муждабаев заявил, что в РФ реальность, которая искривляется с каждым днем, напоминает массовый психоз, а "российское общество все безумней, агрессивней по отношению к украинцам".