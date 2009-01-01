Мир может поставить на место российский режим за четыре дня — журналист

Банковская система РФ рухнула бы в случае отключения страны от SWIFT, отметил Муждабаев.
Такое мнение он высказал в интервью online.ua.
В то же время собеседник издания подчеркнул, что Россия очень сильно зависит от мира.
"… российская экономика настолько к нему привязана, что, если бы мир действительно хотел поставить на место российский режим, это заняло бы четыре дня", — отметил аналитик.
По его словам, такой цели можно было бы достигнуть, спровоцировав крушение банковской системы Российской Федерации, отключив страну от международной системы расчетов — SWIFT. "Просто мир не хочет с этим связываться", — добавил журналист.
Ранее Айдер Муждабаев заявил, что в РФ реальность, которая искривляется с каждым днем, напоминает массовый психоз, а "российское общество все безумней, агрессивней по отношению к украинцам".