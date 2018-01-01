Миротворцы на Донбассе: Польша озвучила свою позицию

О позиции официальной Варшавы стало известно во время брифинга в Совете Безопасности ООН.

Миротворцы ООН Podrobnosti

Польские власти одобрительно относятся ко введению миротворцев на Донбасс ради прекращения военного конфликта.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович на брифинге в Совете Безопасности ООН, сообщает портал PAP.

"Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны", -заявил он.

Вместе с тем, Чапутович заявил о том, что по данному вопросу "крайне трудно достичь согласия, но работа продолжается".

Напомним, ранее условия и сроки ввода миротворцев на Донбасс озвучил глава МИД Украины Павел Климкин.