Миротворцы на Донбассе: Польша озвучила свою позицию

О позиции официальной Варшавы стало известно во время брифинга в Совете Безопасности ООН.
С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович на брифинге в Совете Безопасности ООН, сообщает портал PAP.
"Польша является одной из самых активных стран в этой области, потому что ситуация в Украине очень важна для безопасности нашей страны", -заявил он.
Вместе с тем, Чапутович заявил о том, что по данному вопросу "крайне трудно достичь согласия, но работа продолжается".
Напомним, ранее условия и сроки ввода миротворцев на Донбасс озвучил глава МИД Украины Павел Климкин.