Мировой топ-блогер заявил о переходе в украинский сегмент Twitter из-за пикантных тем

Один из наиболее высокооплачиваемых ютуберов случайно увидел интересы пользователей из Запорожья.

Популярный блогер перебрался в украинский интернет Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

YouTube-блогер Феликс Чельберг, известный подписчикам под именем PewDiePie, принял решение о переходе в украинскую тематику популярной соцсети.

Блогер заявил на своей странице в Twitter, что ему надоели банальные темы.

"Я устал наблюдать за трендами, рассказывающими мне о "Дне бритья задниц" и политиках, которые что-то там сделали", — пояснил он.

Чельберг совершенно случайно сменил настройку на первый попавшийся город. Наиболее трендовые темы украинского Запорожья порадовали блогера. Помимо темы визита президента Петра Порошенко в Давос, запорожских пользователей интересует все, что связано с американской порноактисой Мией Халифой.

Подписчики популярного блогера активно комментировали твит о его переходе в украинский сегмент интернета, в том числе большим количеством нецензурных реплик.

Феликс Чельберг — один из самых популярных YouTube-блогеров в мире. На его канал подписано свыше 59 миллионов человек.

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