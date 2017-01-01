Мировой топ-блогер заявил о переходе в украинский сегмент Twitter из-за пикантных тем

Один из наиболее высокооплачиваемых ютуберов случайно увидел интересы пользователей из Запорожья.
Блогер заявил на своей странице в Twitter, что ему надоели банальные темы.
"Я устал наблюдать за трендами, рассказывающими мне о "Дне бритья задниц" и политиках, которые что-то там сделали", — пояснил он.
Чельберг совершенно случайно сменил настройку на первый попавшийся город. Наиболее трендовые темы украинского Запорожья порадовали блогера. Помимо темы визита президента Петра Порошенко в Давос, запорожских пользователей интересует все, что связано с американской порноактисой Мией Халифой.
Подписчики популярного блогера активно комментировали твит о его переходе в украинский сегмент интернета, в том числе большим количеством нецензурных реплик.
Феликс Чельберг — один из самых популярных YouTube-блогеров в мире. На его канал подписано свыше 59 миллионов человек.
Напомним, ранее один из блогеров обнаружил новый баг в системе, который позволяет моментально заблокировать любой iPhone