"Мишени Путина". Экс-шпион РФ назвал людей, от которых хочет избавиться Кремль

Экс-майор КГБ вычислил, от кого еще хочет избавиться Кремль.

Назван людей, от которых хочет избавиться Кремль

Бывший российский шпион Борис Карпичков сообщил о пережитой попытке покушения на свою жизнь.

Он отметил, что его также пытались отравить. Мужчина выжил, но потерял более 30 кг веса и полностью облысел.

"Мне сейчас 59 лет, но я не настолько оптимистичен, чтобы надеяться дожить до 60", — сказал Карпичков в интервью британской газете Sunday People.

По словам экс-майора КГБ, он вычислил, от кого еще, кроме него и Скрипаля, хочет избавиться Кремль. И в этом, говорит экс-шпион, могут использоваться очень прогрессивные формы отравления, например – с помощью электронных сигарет.

Карпичков называет такие "мишени Путина":

Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МІ6, двойной агент времен Холодной войны, который уехал из России в 1985 году в багажнике автомобиля. Передал немало данных британской разведке.

Билл Браудер, 53 года. Рожденный в США финансист, запрещен в России с 2005 года. Интерпол отказался выдавать Браудера России после того, как он был заочно осужден за мошенничество. Браудер добился принятия в США и не только "акта Магнитского".

Кристофер Стол, 53 года. Бывший офицер МІ6, ныне частный расследователь. Вероятный автор "Досье Трампа" по связям американского президента с Кремлем.

Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, осужденный за шпионаж в пользу Британии. После почти 11 лет колонии был обменян в рамках обмена осужденными между Россией и США и оказался в Великобритании.

Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США с 1994 года. ключевой свидетель в расследовании отравления бывшего шпиона Александра Литвиненко.

Владимир Резун (литературный псевдоним Виктор Суворов), 70 лет. Капитан ГРУ Советского Союза, перешел в Британию в 1978 году. Пишет неоднозначные книги об истории армии СССР.

Карпичков утверждает, что только 12 февраля, на свой день рождения, узнал от бывшего коллеги, что находится в "смертельном" списке. До этого на него осуществлялись атаки химическими веществами дважды – первая из них на той же неделе, когда отравили Александра Литвиненко. Согласно медицинских заключений, которые шпион показал изданию, отравление называлось вероятной версией резкого ухудшения здоровья, но не было доказано. Многочисленные анализы после также не смогли выявить причины серьезных нарушений здоровья.

Напомним, Сергей Скрипаль является экс-офицером российского ГРУ. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали, он получил политическое убежище в Британии.

Как ранее сообщалось, 66-летний Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери.