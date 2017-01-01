Молдова потребует от России миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья

Молдова хочет нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье.

Молдова обвиняет РФ в оккупации Приднестровья point.md

Молдова намерена потребовать от России миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил о том, что его страна хочет нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет.

Канду парламента считает, что российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, которое также наблюдается в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине, сообщает Latvijas Avize.

Он также выразил надежду на то, что вопрос о присутствии российских войск в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.

Напомним, ранее Молдова потребовала от России вывести свои войска из Приднестровья.