Молдова потребует от России миллиарды долларов за оккупацию Приднестровья

Молдова хочет нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил о том, что его страна хочет нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет.
Канду парламента считает, что российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, которое также наблюдается в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине, сообщает Latvijas Avize.
Он также выразил надежду на то, что вопрос о присутствии российских войск в Приднестровье попадет в поле зрения ООН.
Напомним, ранее Молдова потребовала от России вывести свои войска из Приднестровья.