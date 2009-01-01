Молдова vs Россия: юбилейное обострение

Кремль рассматривает урегулирование конфликта в Молдове путем федерализации страны как модель для применения в Украине.

Дмитрий Рогозин и Игорь Додон в Тегеране presedinte.md

В конце июля исполнилось 25 лет со дня официального завершения Приднестровского конфликта, ставшего замороженным и оказавшим влияние на развитие ситуации на всем постсоветском пространстве. Президент Молдовы Игорь Додон, после избрания в ноябре 2016-го постоянно эпатирующий сограждан (возможно, по причине маленьких полномочий) даже выражал намерение поехать в Тирасполь и вручить там награды российским военным, принимавшим участие в конфликте. Впрочем, лидер молдовских социалистов все же не рискнул пойти на такой неоднозначный шаг, во многом — из политических резонов, в частности, из-за отсутствия там Дмитрия Рогозина, о котором чуть ниже.

Неприятным сюрпризом для Додона стало решение Конституционного суда Молдовы, признавшего нелегитимным запланированный на сентябрь референдум, инициированный номинальным главой государства. Напомню, что Игорь Додон является неформальным лидером социалистов Молдовы — политической силы, популярность которой заметно выросла на фоне проблем у проевропейски ориентированных оппонентов. Он предлагал предоставить ему дополнительные возможности для роспуска парламента, сократить количество депутатов и изучать в школе "Историю Молдовы", а не историю румын, как это происходит сегодня.

Еще одна чувствительная инициатива молдавского президента — предложение отменить закон о постепенной выплате сгоревших вкладов сограждан в банках Молдовы общей суммой в 1 миллиард евро. Этот финансовый скандал, начавшийся в ноябре 2014 года, стал катализатором не только экономического, но и политического кризиса, одним из пиков которого стал приговор экс-премьеру Владу Филату, которого приговорили к 9 годам лишения свободы в прошлом году.

Нельзя обойти вниманием еще одно интересное изменение в политике Молдовы: переход от выборов по партийным спискам к смешанной, оформленный этим летом. Очевидно, что изменения избирательного законодательства отразятся на политическом ландшафте страны и, как принято на постсоветском пространстве, от них выиграет наиболее влиятельный человек страны. В случае Молдовы — это Влад Плахотнюк, лидер Демократической партии, стоящий за многими процессами в Молдове. Однако и для Игоря Додона появление мажоритарной составляющей может быть выгодным. К тому же он постоянно активно заигрывает с непризнанной Приднестровской республикой, рассчитывая заполучить голоса ее жителей для усиления своих электоральных позиций.

На этом фоне скандал вокруг стремления российского вице-премьера Дмитрия Рогозина "хоть тушкой, хоть чучелом" попасть в Тирасполь на 25-летие празднования окончания Приднестровского конфликта оказался как нельзя более кстати. Рогозин в начале 90-х участвовал в боевых действиях на стороне ПМР, а сегодня его образ "ястреба" выступает раздражителем для многих молдавских политиков. Поэтому и недопуск пассажирского самолета с Рогозиным на борту в воздушное пространство Молдовы румынскими властями, и дальнейшее объявление российского политика персоной нон грата выглядят логичными, но не слишком ухудшающими отношения между Москвой и Кишиневом, которые и без того не блещут активностью. Впрочем, наличие молдавских работников на территории России дает Кремлю фактор воздействия на политику страны, а Додону — дополнительные козыри. Возможно, поэтому он 5 августа провел встречу с Дмитрием Рогозиным в Тегеране.

Властям Молдовы объективно на руку не только отсутствие общей границы с Россией, но и заметная обеспокоенность украинских коллег российским военным присутствием на территории ПМР. Хотя формально оно невелико, порядка армейской бригады, сформированной преимущественно из жителей Приднестровья, но события последних лет заставляют Украину пристально следить за происходящим на сопредельной территории. Отсюда и согласованные действия Украины и Молдовы в пограничной политике, и раскрытие запланированного покушения на Влада Плахотнюка, след которого должен был привести в Украину, и готовность Порошенко способствовать восстановлению территориального единства Молдовы.

Стоит напомнить, что Кремль рассматривает урегулирование конфликта в Молдове путем федерализации страны как модель для применения в Украине. Поэтому ставки на победу партии социалистов Игоря Додона на парламентских выборах в следующем году будут достаточно высокими, равно как и стремление сбить государство с евроинтеграционного курса. На это накладывается череда скандалов в Молдове, разочаровавших европейских политиков, долгое время воспринимавших Кишинев как своего любимца среди стран "Восточного партнерства".

Складывается парадоксальная ситуация: переживающие внутренние проблемы Молдова и Румыния оказались способными бросить вызов Кремлю, при этом и в Кишиневе, и в Бухаресте держат Украину в уме. Поэтому официальному Киеву стоит сосредоточиться на дальнейшем повышении эффективности экономических связей и политических контактов в юго-западном направлении, формируя треугольник общих интересов.

Евгений Магда

фото: presedinte.md