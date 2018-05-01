"Молю Господа, чтобы заживил раны войны". Папа Римский встретился с украинскими военными-паломниками

В 2018-м делегация военных-паломников из Украины насчитывала 200 человек, отметили в УГКЦ.

В Ватикане Папа Римский Франциск встретился с украинскими военными-паломниками Скриншот видео с youtube.com

Папа Римский Франциск в среду, 23 мая, в Ватикане во время общей аудиенции встретился с делегацией украинских военных-паломников.

Понтифик благословил наших воинов, сообщает Vatican News.

"Неустанно молю Господа, чтобы заживил раны, нанесенные войной, и одарил своим миром дорогую украинскую землю", — сказал Франциск нашим соотечественникам.

По данным Департамента информации Украинской греко-католической церкви, в 2018-м делегация военных-паломников из Украины насчитывала 200 человек и была самой многочисленной за все годы.

В частности, в нее вошли военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, воины, которые были ранены во время антитеррористической операции на Донбассе (переформатирована в операцию Объединенных сил).

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск по время Пасхального богослужения обратился к пастве с традиционным посланием и благословением "Urbi et Orbi", в нем он попросил "плодов мира для Украины".

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