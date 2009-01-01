"Морг или тюрьма". Российский политолог рассказал, кто решит судьбу Путина

Нынешняя "кремлевская корпорация" является наследницей коммунистической номенклатуры, пишет Пионтковский.

Владимир Путин Reuters

Из-за авантюр президента РФ Владимира Путина напряжение с западными партнерами возросло до предела.

Об этом российский политолог Андрей Пионтковский написал в материале на Радио "Свобода".

Он напомнил, что нынешняя "кремлевская корпорация" является наследницей коммунистической номенклатуры, представители которой умело устраняли первое лицо, потерявшее адекватность.

"Кремль, морг, тюрьма, воровской пароход. Определять его судьбу будут не сто миллионов граждан России на "выборах" 18 марта будущего года", — считает журналист.

Пионтковский подчеркнул, что судьба 65-летнего президента решится в течение ближайших недель, и последнее слово будет вовсе на за Путиным, а за 15-20 "авторитетными пацанами" из "политбюро".

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