Мощи не помогли. В NASA рассказали об инциденте с капсулой российского космического корабля

Весной произошла разгерметизация капсулы "Союз МС-02".

Космос, иллюстрация фото: nasa.gov

В апреле при спуске на поверхность Земли произошла разгерметизация капсулы российского транспортного пилотируемого"Союз МС-02", в которой находились три члена экипажа.

Об этом на заседании консультативного комитета NASA по Международной космической станции заявил его председатель Томас Стаффорд, пишет Lenta.ru со ссылкой на Space News.

В то же время он уточнил, что инцидент произошел на высоте примерно восьми километров после раскрытия парашюта.

"Пряжка ударила в сварной шов, что вызвало разгерметизацию, из-за чего часть воздуха покинула капсулу", — отметил Стаффорд. По его словам, случившееся не представляло опасности для людей, однако вызывает много вопросов к безопасности "Союзов".

Позже в пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что разгерметизация капсулы имеет "случайный маловероятный характер", приняты все меры, чтобы в будущем подобное не произошло, говорится в статье РИА Новости.

"Союз МС-02" вылетел к МКС 19 октября 2016 года, на его борту находились россияне Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и американец Роберт Кимбро. Также корабль по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставил к станции частицы мощей преподобного Серафима Саровского. Члены экипажа, а также останки святого, вернулись на Землю 10 апреля.

Напомним, в декабре 2016-го российский космический грузовик "Прогресс МС-04", который должна была вывести на орбиту ракета-носитель "Союз-У", потерпел аварию на высоте 190 км над безлюдной местностью в Тыве (республика, входит в состав РФ), большинство фрагментов сгорело в атмосфере.